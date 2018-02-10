毒鴛鴦藏社區透天厝 警攻入逮妻追夫

2018-02-10 12:38

［記者黃旭磊／高雄報導］大寮區某社區傳有夫妻賣毒、吸引毒蟲聚集，高雄市特勤中隊破門逮捕，起獲安非他命20公克。

前鎮警分局今天表示，張簡（43歲）與宋（48歲）姓夫妻涉嫌於去年12月起，藏匿中正路透天厝賣毒，本月7日特勤中隊警力埋伏一夜，清晨6點50分破門，並攀爬至2樓陽台攻入，宋嫌在臥室被逮捕，毒蟲逃竄後於周廣街等處落網。

警方表示，屋內查獲大量分裝袋、吸食器等，並循線逮捕販毒藥腳林嫌（42歲）等8嫌，主嫌張簡在逃，由高雄地檢署檢察官吳正中指揮緝捕中。

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