毒犯赴中學製毒返台收徒 製成半成品被警破獲

毒犯余嫌（前排右二）赴中國學製毒返台收徒，製成半成品遇瓶頸，還是被高市刑大破獲。（記者黃良傑翻攝）

2018-02-10 12:21

〔記者黃良傑／高雄報導〕綽號「小五」的余姓男子遠赴中國漳州學製毒，還吸收吳姓男子為徒，沒想到學製K毒，卻意外煉出安毒半成品，後遇瓶頸，暫把製毒工具放吳男住處，高市刑大執行「安居緝毒」，在吳男家查獲三口燒瓶、加熱器等工具。

刑大偵二隊今指出，警方掌握余嫌（34歲）於105年底到中國漳州學製K毒，只學了1週就返台煉毒，可能學不專精而遇瓶頸，製出4公斤的液態半成品，始終無法蒸餾結晶，4個月前把半成品和工具暫放徒弟家，余嫌坦承製毒，但不供出幕後集團，警方擴大追查中。

警方獲報指左營區某大樓不時傳出惡臭，鎖定4樓吳嫌（26歲）住處有異，9日發動搜索，拘提余、吳2人；吳嫌和阿嬤同住，阿嬤向警方抱怨常聞到臭味，罵孫老交一些壞朋友，也不知帶回什麼「臭東西」，沒想到竟把住宅當製毒工廠。

警方將液態半成品送驗結果，呈現安非他命陽性反應，不過，連警方也感納悶，余嫌到中國學的是製K毒技術，卻製出安毒半成品，吳男坦承向余男拜師學藝製毒，警方今將2嫌移送法辦，持續擴大追查共犯、金主。

高市刑大破獲製毒工廠。（記者黃良傑攝）

高市刑大破獲製毒工廠。（記者黃良傑攝）

警方查扣製毒的器具。（記者黃良傑翻攝）