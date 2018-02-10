私菸藏漁船密艙 海巡署破艙起獲14.9萬包

這批私菸市價約745萬元。（記者江志雄攝）

2018-02-10 11:57

［記者江志雄／宜蘭報導］年關將至，海巡署加強查緝私菸，在宜蘭縣南方澳漁港，採破艙方式查獲兩艘漁船涉嫌走私未稅香菸，起出14萬9000包、市價約745萬元私菸。

海巡署台南第一機動查緝隊、岸巡一總隊接獲情資，掌握走私集團最近有所行動，成立專案小組查緝，昨晚7點，2艘蘇澳籍漁船陸續開進南方澳，查緝人員持搜索票登船搜查，發現船隻吃水深度異常。

經過搜索，漁船甲板有改裝痕跡，研判船隻有密艙，決定破艙，果真查到密艙，起獲未稅「P牌」香菸298箱、14萬9000包，2名台籍船長、6名印尼漁工共8人，被帶回岸巡一總隊偵辦，說詞避重就輕，專案小組訊後函送檢方偵辦，並持續追查幕後集團。

岸巡一總隊副總隊長趙君說，菸稅提高，菸價上揚，加上過年快到了，走私集團蠢蠢欲動，這次破獲的私菸在境外製造，印製繁體中文說明，走私來台後，以市面香菸一半價格出售牟利，本月起，海巡署實施威力掃蕩，各界若發現不法，請撥「118」專線提供線索。

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海巡署人員採破艙方式，在南方澳漁船密艙內查獲私菸。（記者江志雄翻攝）

私菸外包裝印有繁體中文說明。（記者江志雄攝）