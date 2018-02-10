雲門翠堤現況》 1名中客遺體被運出 4名待救

2018-02-10 11:54

〔即時新聞／綜合報導〕花蓮強震造成雲門翠堤大樓倒塌，上午持續搜救最後的201號，於中午12時拉出1名男童遺體、送至救護車，其餘4名中客仍待救援中。

花蓮強震進入第4天，搜救行動已經超過黃金72小時搶救時間，在失聯的名單中，今天上午僅剩住在雲門翠堤大樓、漂亮生活旅店的5人中國籍1家5口待搶救，搜救隊員持續開鑿5人入住的201號房，在今天上午11時發現一具男性遺體，在中午12時搜救人員也將其遺體運出，已經明顯死亡，隨後救護車送往殯儀館，現在仍有4名中客待救。

一名現場消防局人員在今天下午2時30分透露，經過法醫小組確認，原本以為是大人的遺體，骨架偏小，因為肢體被壓迫受傷後腫脹，才有大人的錯覺，因此身份應該是12歲楊童。

雲門翠堤大樓2樓為漂亮生活旅店，其中201房中國籍一家3代5口為失聯者，名單包含丁文昌（76歲，夫）、何鳳華（75歲，妻）、楊捷（39歲，女婿）、丁守慧（40歲，女兒）、楊浩然（12歲，孫），昨天晚間開始，各地消防人員以15人為一個編組，輪番進入大樓搜救，從被埋在地底的4樓以人工方式往下打通，慢慢接觸到201房核心，並前往201號房進行地毯式搜索，總在今天上午傳出找到失聯者的消息。

（2/10 下午2時50分更新）