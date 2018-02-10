暗夜惡火 女子疑逃生不及葬身火窟

消防局獲報出動人車趕往搶救。（記者許國楨翻攝）

2018-02-10 10:53

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天凌晨傳出火警，由於起火民宅就位在消防分隊附近，連剛結束花蓮震災支援任務返回的西屯分隊特搜人員，顧不得疲累也馬上在第一時間趕往，火勢雖迅速撲滅，但仍造成一名女子疑逃生不及命喪火窟，確實的起火原因仍須消防局火調科勘察後釐清。

這起火警發生在今天凌晨零時許，西屯區西屯路三段與西墩北巷口一間3樓透天厝（4樓鐵皮加蓋）民宅突然冒出濃煙，雖然火場就在消防分隊後方，消防局獲報仍立即派遣西屯、協和、黎明分隊、第六大隊，出動各式車輛12輛（消防車9輛、勤務車2輛、救護車1輛），前往搶救，就連許多剛支援完花蓮地震的特搜大隊西屯分隊隊員也緊急出動。

消防人員發現火勢及濃煙自二樓竄出，緊急拉起水線灌救，雖迅速控制火勢撲滅，但仍造成43歲的張姓女子逃生不及，不幸葬身火窟，另外有3民眾自行脫困，消防局隨後檢視火場，發現起火房間位於二樓死者房間內，死者與家人同住該址獨居二樓，案發當時家中成員（母、弟、姪）3人均在一樓睡覺。

經初步勘察死者房間，房內陳設有床舖、衣櫥、電視桌、冷氣等雜物，放置衣櫥處燃燒最為嚴重，倒在床舖旁地板的死者胸部以上、頭、雙手已燒焦碳化，死者胞弟說，姊姊因患有憂鬱症等精神疾病治療中，至於相關起火原因仍待消防局火調科調查釐清。