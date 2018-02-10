救人是天職 中市消防員支援震災返程遇車禍即刻救援

特搜人員返台中途中發現車禍事故。（記者許國楨翻攝）

2018-02-10 10:09

〔記者許國楨／台中報導〕花蓮發生強震，台中市消防局派出特搜隊趕往支援救災，昨天深夜結束階段性任務搭車返回台中途中，發現有2輛自小客相撞，其中一輛自小客因此翻覆邊坡還有民眾受困車內，顧不得疲累仍發揮天職，立即下車使用破壞器材救出受困3人，救人第一的精神令人動容。

花蓮發生強震傳出災情，台中市消防局隔天凌晨派出特搜大隊、西屯、大誠、國光及特搜犬隊分隊出動各式救災（護）車7輛，人員共26人、搜救犬2隻，先前往清泉崗集合待命，再由國搜中心安排軍機載往花蓮後，立即投入並分為2組作業區展開搜救。

昨天結束階段性任務後，搜救人員原本要循原路線自花蓮空軍基地搭機返回台中，但因天候問題無法降落清泉崗機場，為此只能轉降到新竹空軍基地，再從新竹拉車回台中，由西屯分隊長林吳亮廷帶隊前往接送。

未料清點器材完畢裝運上車，載送支援震災人員返局途中，晚間11時10分行經國道1號南下145.8K時，發現有2輛自小客車發生碰撞車禍事故，其中一輛因此翻覆邊坡還有民眾受困車內，顧不得疲憊及舟車勞頓的辛勞，特搜人員見狀仍立即下車，並使用破壞器材救出3位受困民眾，隨即交由苗栗縣消防局救護車送醫救治。

一位特搜人員說，看到有民眾受困根本無法坐視不管，當下只想到趕緊救人，根本忘了疲累，能夠協助民眾脫困順利就醫，再累都值得。

相關影音

其中一輛因此翻覆邊坡還有民眾受困車內。（記者許國楨翻攝）

特搜人員顧不得疲憊立即下車，使用破壞器材救出3位受困民眾。（記者許國楨翻攝）