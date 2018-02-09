情侶打癱老婦被判刑 隔天竟登門嗆「天天找人來亂」

2018-02-09 17:28

〔記者謝君臨／台北報導〕王姓男子2015年間偕施姓女友到麵攤要吃麵，康姓老婦向他們說還沒開始營業，竟爆發肢體衝突，王、施涉毆傷康婦及其兒子，致康婦癱瘓且須以鼻胃管進食，各被判4月、4年確定；不料，判決隔天，王、施又到麵攤叫囂，王男還嗆聲，「就算我被關，我也會天天找人來亂」；台北地檢署今天再依恐嚇罪嫌起訴王男。

北院判決指出，王、施2015年7月24日上午6點50分，到台北市康姓老婦及兒子經營的麵攤吃麵，當時康婦說尚未營業，引起施女不滿，雙方爆發口角衝突，康婦再次告知要等水開才能煮麵，請等一下或是到其他麵攤用餐，施女仍不離開，質問為何要說她是神經病，還說她曾吃霸王餐？

康婦聞言，說她對施女曾吃飯不付款一事，已不計較，但施女還再次跑來吵架，還嗆「再講就打妳」。施女聽了大爆氣，亂丟辣椒罐及筷子筒，之後抓住康婦衣領，把她推倒，導致康婦頭部撞擊後方矮牆，倒地不起。

康婦兒子見狀，上前試圖阻止施女，施女徒手抓傷康男手臂，王男朝康男頭部左太陽穴揮拳，將他打倒，再補踹臀部一腳，康男痛得倒在行人道上，頭部暈眩，起身後看見母親躺在地上。

事發後，康婦硬腦膜下出血、腦出血、腦水腫、顱骨骨折，術後右側肢體無力、無法行走且進食時需以鼻胃管灌食，日常生活無法自理，需他人協助；康男則受有雙耳、左頭部、臉部、右上肢體、右臀部、左前胸、右足踝多處挫、擦傷。

康家母子對王男、施女提告，北院前年依重傷害罪，分別判王、施4月、4年有期徒刑，兩人不服，提起上訴被駁回，全案確定；王、施不滿被判刑，又到麵攤找康家人「理論」，王男對康婦兒子嗆聲，「就算我被關，我也會天天找人來亂」，涉犯恐嚇罪嫌，今天再被北檢起訴。