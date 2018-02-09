被控隱瞞醫師身分教學追討370萬薪水 醫師教授反擊二審逆轉勝

2018-02-09 17:38

〔記者王俊忠／台南報導〕中華醫事科技大學指控某大型醫院陳姓醫師隱匿其專任醫師身分、受學校聘為專任教師，4年多期間排課天數、留校時數不足、教學品質不佳，要向陳師求償專任與兼任教師的薪資差額370萬多元，一審判學校勝訴；但二審陳師提出反證、駁斥校方指控，法官調查證據、認同陳師主張，逆轉判學校敗訴，陳師不必賠償這筆薪資差額。

中華醫事科大主張，97年12月到102年7月底，該校與在某大型醫院擔任專任醫師的陳醫師簽訂專任助理教授聘約，陳師雖有提供教學服務，但有排課天數與留校時數不足、教學品質不佳情形，是不完全給付。

校方指控陳師隱匿自己專任醫師身分、未離開醫院或轉任兼任醫師，施用詐術，讓校方陷於錯誤持續與其簽訂專任教職聘約，使中華醫科大受有370萬多元的損失（即4年多專任教職薪資與兼任教職薪資的差額），要向陳師討回這筆薪資。

陳師反駁說，他未對校方隱瞞專任醫師身分、沒施用詐術，到校上課都是按照校方排定的課表授課，固定每週3天10堂課，也沒有留校時數不足情形，他逐年接受學校考核，都獲通過與續聘，沒有教學品質不佳的缺失。

台南高分院法官調查學校教師授課時數規定，認定陳師每週授課時數都有10小時，符合聘約規定，排課天數則非教學給付重點；如留校時數不足，校方可予曠職處分，但歷年校方都未對陳師處分曠職，且其教學評鑑還曾達優良、獲得嘉獎，校方指陳師留校時間不足、教學品質不佳，都無根據。

此外，校方在97年審查陳師申請專任教職時，從系、院到校教評會紀錄都知悉陳師專任醫師的身分，並通過三級審查後聘任，顯示陳師未隱匿專任醫師身分、也未施用詐術，加上校方控告陳師刑事詐欺案，也獲檢察官不起訴確定，這些都反駁校方主張沒有理由，因此改判校方敗訴；但中華醫科大還可上訴三審。

  • 中華醫事科技大學指控某大型醫院陳姓醫師隱匿其專任醫師身分任教，但4年多期間排課天數、留校時數不足、教學品質不佳，向陳師求償薪資差額370萬多元，一審學校勝訴；但二審陳師提出反證、駁斥校方指控，法官調查證據、認同陳師主張，逆轉判學校敗訴，陳師不必賠償這筆薪資差額。（資料照）

    中華醫事科技大學指控某大型醫院陳姓醫師隱匿其專任醫師身分任教，但4年多期間排課天數、留校時數不足、教學品質不佳，向陳師求償薪資差額370萬多元，一審學校勝訴；但二審陳師提出反證、駁斥校方指控，法官調查證據、認同陳師主張，逆轉判學校敗訴，陳師不必賠償這筆薪資差額。（資料照）

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