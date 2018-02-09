被控隱瞞醫師身分教學追討370萬薪水 醫師教授反擊二審逆轉勝

2018-02-09 17:38

〔記者王俊忠／台南報導〕中華醫事科技大學指控某大型醫院陳姓醫師隱匿其專任醫師身分、受學校聘為專任教師，4年多期間排課天數、留校時數不足、教學品質不佳，要向陳師求償專任與兼任教師的薪資差額370萬多元，一審判學校勝訴；但二審陳師提出反證、駁斥校方指控，法官調查證據、認同陳師主張，逆轉判學校敗訴，陳師不必賠償這筆薪資差額。

中華醫事科大主張，97年12月到102年7月底，該校與在某大型醫院擔任專任醫師的陳醫師簽訂專任助理教授聘約，陳師雖有提供教學服務，但有排課天數與留校時數不足、教學品質不佳情形，是不完全給付。

校方指控陳師隱匿自己專任醫師身分、未離開醫院或轉任兼任醫師，施用詐術，讓校方陷於錯誤持續與其簽訂專任教職聘約，使中華醫科大受有370萬多元的損失（即4年多專任教職薪資與兼任教職薪資的差額），要向陳師討回這筆薪資。

陳師反駁說，他未對校方隱瞞專任醫師身分、沒施用詐術，到校上課都是按照校方排定的課表授課，固定每週3天10堂課，也沒有留校時數不足情形，他逐年接受學校考核，都獲通過與續聘，沒有教學品質不佳的缺失。

台南高分院法官調查學校教師授課時數規定，認定陳師每週授課時數都有10小時，符合聘約規定，排課天數則非教學給付重點；如留校時數不足，校方可予曠職處分，但歷年校方都未對陳師處分曠職，且其教學評鑑還曾達優良、獲得嘉獎，校方指陳師留校時間不足、教學品質不佳，都無根據。

此外，校方在97年審查陳師申請專任教職時，從系、院到校教評會紀錄都知悉陳師專任醫師的身分，並通過三級審查後聘任，顯示陳師未隱匿專任醫師身分、也未施用詐術，加上校方控告陳師刑事詐欺案，也獲檢察官不起訴確定，這些都反駁校方主張沒有理由，因此改判校方敗訴；但中華醫科大還可上訴三審。