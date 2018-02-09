保安全也護荷包 苗警公布交通事故及違規「熱區」

苗栗市聯大路與台13線路口附近路段，是苗栗縣去年度最易肇事地點，計有39件交通事故。（記者彭健禮攝）

2018-02-09 17:41

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣警察局統計、分析去年縣內5個警分局交通事故及違規執法數據，將數字轉化為空間資料，製作成「苗栗縣易肇事地點」、「苗栗縣重大交通違規熱點」斑點圖，除了作為警方執法及事故防制勤務規劃參考，並公布在縣警局官網，提醒用路人行經「熱區」時多加留意，提高交通安全意識，維護自身安全及荷包。

縣警局指出，易肇事地點斑點圖中，顯示各警分局轄區前3名，共15處；重大交通違規斑點圖，則顯示各警分局取締嚴重超速、酒駕、闖紅燈等3項交通違規執法地點前3名，各有15處。

以易肇事地點部分為例，全縣去年度最多的是苗栗市聯大路、台13線路口附近路段，計有39件；警方分析，因台13線為縣內重要南北幹道之一，車流量大，而聯大路為國立聯合大學師生，往來二坪、八甲兩個校區的聯絡道，往來頻繁，致使肇事數量高。

重大交通違規斑點圖中，酒後駕車、嚴重超速，多在道路寬敞的台1、台3、台13、台13甲、台6線等主要南北、東西幹道；闖紅燈則以124、128、140號縣道及苗28、苗37、苗42鄉道為多。

警方表示，透過斑點圖顯示，相關熱區分布一目瞭然，民眾可至苗栗縣警察局全球資訊網的政府資訊公開，點選交通事故及執法斑點圖，就能查詢各警分局轄區內事故及執法熱點。

警方表示，將持續針對交通事故熱點規劃防制作為，也將加強取締酒後駕車、闖紅燈及嚴重超速等重大交通違規，並提醒民眾切勿心存僥倖，應遵守行車秩序及交通規範，以維護道路交通安全順暢。