分手女友不接電話 他10刀砍死她判刑15年

2018-02-09 17:21

〔記者陳慰慈／新北報導〕無業男子吳國新欲與陳姓前女友復合不成，憤而持摺疊刀闖進陳女上班的預售屋銷售中心砍殺她10刀，陳女負傷逃跑至附近的加油站求助，吳男還追趕上前想再補刀，並與趕抵現場的警察展開對峙，拒絕讓陳女送醫治療，以致陳女最後因氣胸致呼吸出血性休克不治，新北地院今依殺人罪判吳男有期徒刑15年，可上訴。

判決指出，去年6月吳男與從事預售屋代銷業務的陳女分手，之後聯絡對方，她都避不見面，還封鎖吳男的LINE，同年8月19日，吳男又撥打電話找陳女，但她未接電話，氣得吳男打電話到陳女的上班地點恫稱，「我想殺了你！」陳女表示要報警抓人。

同年8月20日凌晨0時許，吳男帶著2把折疊刀，從住處騎機車到陳女上班的新北市新莊中正路的銷售中心，一進門後2人發生激烈口角，吳男突拔出預藏的1把摺疊刀，朝陳女的背、胸猛刺10刀。

法院審理時，吳男律師主張其患有精神疾病，曾至精神科就診，並有多次自殺未遂紀錄，但法院送亞東醫院鑑定後認為，案發時，吳男辨識與控制能力未受影響，警詢時也都能回答問題，因此無法減輕其刑。

法官痛批吳男僅因陳女分手後不接聽其電話，就萌生殺意，狠砍陳女10刀，漠視人命價值，且迄今未能與被害人家屬達成和解，但審酌其長年受憂鬱症所苦，及犯後坦承犯行，判處有期徒刑最高刑度15年。

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