北捷隨機砍人案 國民法官判決比較「狠」

2018-02-09 16:27

［記者黃捷／台北報導］司法院研擬人民參與審判制度，士林地院以台北捷運中山站隨機砍人案件為範本舉辦模擬法庭，從1300多位報名者中選出6位國民法官及2位備位國民法官，經過兩天審理、評議，判決結果推翻一審原來判決的4次傷害罪，兇手被依2次殺人未遂、2次傷害罪判刑13年。

台北捷運中山站隨機砍人案發生在2015年7月20日的晚間，男子郭彥君持超商偷來的水果刀，在中山站手扶梯左側行走，沿途刺傷4名隨機民眾，受傷部位為左側上胸、肩膀、背部等處，遭依殺人未遂罪起訴，一審認為被害人傷口不是致命部位，且4人送醫當天就出院，認定沒有殺人犯意，改依4次傷害罪判刑3年，全案上訴二、三審，最終依2次殺人未遂罪、2次傷害罪判刑12年定讞。

本次擔任國民法官的6人，職業包括錄音工作室營運長、台北醫學大學學生、生物科技公司秘書、犯罪被害人保護協會秘書及科技公司員工，備位國民法官則是高中教師及職員，審判長則是士林地院刑六庭長雷雯華，與本案一審法院、審判長相同。

本案最大爭議點在於兇手的主觀犯意到底是「殺人」還是「傷害」，職業法官依照法律知識，針對事實、構成要件及證據去認定，國民法官則多根據自己專業領域知識，或是一般人的常識去推斷，看事情角度完全不同，評議時一度引發爭論。

兇手對4名被害人所犯之罪依殺人未遂、傷害區分，合議庭投票結果分別為2次6比3、2次5比4，後2次因高票數未達3分之2，遂採對被告有利的傷害罪，與二、三審判決不謀而合，2次殺人未遂罪皆為6年，2次傷害罪則為2年6月、2年10月，應執行有期徒刑13年。

作為對照的影子陪審團，則認定被告犯4次傷害罪，量刑分別為2年、2年、1年6月、1年2月，但因無職業法官帶領或介入，沒有訂定應執行刑。