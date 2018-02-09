蘆洲民宅大火 燃燒太猛住戶驚險跳樓逃生

張姓男住戶為了逃生，竟從4樓陽台跳到2樓，險象環生。（記者王宣晴翻攝）

2018-02-09 16:23

〔記者王宣晴／新北報導〕今天下午近1時許，新北市蘆洲中山一路一處民宅4樓竄出猛烈火煙，警消獲報派出大批人力救援，其中一名58歲的張姓男住戶為了逃生，竟從4樓陽台跳到2樓，險象環生，警消趕緊出動雲梯車救援，所幸該男送醫後僅有嗆傷，暫無生命危險，消防人員迅速撲滅火勢，並未造成延燒，確切起火原因仍待調查釐清。

警消調查，起火的公寓4樓隔成4間約5坪大的套房，因該公寓屋齡老舊，消防人員擔心延燒波及其他住戶，特地出動雲梯車救援，迅速將火勢撲滅，確認僅有其中1戶套房起火，燃燒面積5坪，起火位置疑在床鋪，確切起火原因仍待釐清。

警消表示，住在起火戶的張姓男子驚覺發生火警，趕緊跑到陽台大聲呼救，見火勢愈發猛烈，竟跳樓逃生，掉到2樓陽台，警消見狀趕緊上前救援，所幸張男僅輕微嗆傷，並無其他外傷，送醫後暫無大礙。

今天下午近1時許，新北市蘆洲中山一路一處民宅4樓竄出猛烈火煙，警消獲報派出大批人力救援。（記者王宣晴翻攝）

今天下午近1時許，新北市蘆洲中山一路一處民宅4樓竄出猛烈火煙，警消獲報派出大批人力救援。（記者王宣晴翻攝）

火警現場。（記者王宣晴翻攝）