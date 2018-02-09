拖延「擺爛」遲不交車 竟是「一車二賣」惡意詐欺

2018-02-09 16:38

〔記者張瑞楨／台中報導〕江姓男子於2016年6月透過臉書賣車，與李姓男子以67萬3000元成交，李男付款之後，江男卻以忘記填寫引擎號碼為由，把交給李男的買賣合約書取回，再用汽車故障待修等理由拖延交車，也就是俗稱的「擺爛」，之後斷絕聯絡，並於同一時間把車賣給第三人，李男氣得提告，江男辯稱錢已全部退還李男，這只是買賣糾紛，法院卻認定江男是「一物（車）二賣」的惡性詐欺，依詐欺罪判處徒刑6月，可易科罰金，不法所得67萬3000元沒收，全案判決確定。

判決書指出，江男刊登INFINITI廠牌G35自用小客車出售訊息，李男商洽後，以67萬3000元成交（含車內記錄器），雙方於8月12日簽署汽車買賣合約，李男陸續支付67萬3000元，江男卻藉故拖延過戶交車時間，還在8月13日宣稱上述買賣合約中漏填汽車引擎號碼，向李男取回買賣合約。

李男屢次催促交車，江男卻又在8月15日傳送汽車後視鏡損毀的照片，宣稱他不慎擦撞，後視鏡損壞待修，等修妥之後再交車，到了8月底，江男斷絕聯絡，手機打不通，李男找不到人，氣得提起詐欺告訴，警方發現江男與李男簽約的第三天，8月15日另把汽車賣給第三人。

南投地院審理時，江男全盤否認犯行，一審不採信，依詐欺罪判處徒刑6月，可易科罰金18萬元，江男上訴二審，辯稱他沒有收到67萬3000元，只收到訂金35萬元，後因李男對車況不滿意，他把這筆錢用現金當面交給李男。

台中高分院二審認為，江男藉故把買賣合約取回，讓李男拿不出付錢買車的證據，以利自身脫免刑責，再瞎扯錢已經還給對方，另外，江男之前另涉一起汽車買賣詐騙案，但因罪證不足而不起訴，至於這起買賣，江男是用「一物（車）二賣」的手法惡意詐欺，並非單純的交易糾紛，據此駁回上訴，維持6月徒刑，可易科罰金，不法所得67萬3000元沒收，全案判決確定。