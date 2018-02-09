憨男遭設局騙光家產 正義律師勝訴獲頒匾

2018-02-09 16:31

〔記者劉濱銓／南投報導〕伸張正義、大快人心！南投名間鄉60歲有中度智障的陳姓工廠作業員，前年誤交陳姓損友，遭設局詐賭，欠債1000多萬元，原有6筆土地與1間自住祖厝，甚至百萬元退休金，都被轉到陳男名下，家業一夕間化為烏有，幸賴南投縣政府、縣議員曾振炎奔走，以及律師賴錦源仗義幫忙，才打贏官司，討回所有家產，今獲鄉親頒贈「伸張正義」匾額，成為地方美談。

縣議員曾振炎說，1年多前他去名間鄉洽公，獲悉當地有中度智能障礙的民眾被騙去賭博，輸掉所有財產，且房子就要被賣掉，他曾居中協調，無奈對方卻不同意，後來透過縣府法律諮詢，在律師賴錦源、林萬生等人義務協助下，終於打贏詐欺案官司，讓他擔任議員3年多來，就這件為民服務案「最有成就感」！

律師賴錦源表示，受縣府委託接下此案，雖然形勢對受害者相當不利，但在申請中度智障證明後，法官、檢察官都能理解全案詐騙過程，才得以扭轉劣勢，替民眾爭回原有的家產，並討回多數遭騙現金。

他也呼籲，家中有心智缺陷或精神疾病的家人，最好能適時向法院申請監護宣告及輔助宣告，從法律層面著手，保障家人財產安全，才能避免被騙、徒增債務。

南投縣政府表示，盼藉由案例讓社會大眾關懷弱勢民眾，縣民除可尋求議員協助，縣府也有免費的法律諮詢服務，歡迎多加利用。

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