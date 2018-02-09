控許慧欣家族騙7200萬 婚紗名人爆料不實被訴

2018-02-09 16:31

〔記者謝君臨／台北報導〕連鎖婚紗店「珍琳蘇」創始人蘇愛珠，透過房產大亨林子原，打算購買歌手許慧欣家族房地產的土地持份，事後雙方撕破臉，蘇指控遭騙走7200萬元，對林及許家人提告詐欺；不過，士林地檢署認為全案是民事糾紛，予以不起訴；許父認為蘇爆料不實，反控妨害名譽，台北地檢署發現蘇爆料並非事實，今將蘇起訴。

此外，由於蘇愛珠當時是向週刊爆料，許父連同週刊社長、編輯及撰稿記者一併提告，其中，撰稿記者已獲士檢不起訴，其餘2人經北檢調查後，亦認定罪嫌不足，處分不起訴。

據了解，許慧欣的父親許俊明與兄弟許俊雄、許俊文，擁有台北市士林區大東路一處4層樓樓房及周邊兩塊土地，林子原是許俊雄的小舅子。

蘇愛珠指出，林男當初以3000萬元購得許俊雄擁有的3分之1產權，又轉手給她，她於2014年間匯款，先後匯出6200萬元；另又交付1000萬元支票，林允諾會爭取另外3分之2產權。她打算全部到手後，再辦理後續手續，但同年7月卻發現該房產已遭出售，價格高達3億元，全由許家兄弟及林子原瓜分。

士檢調查後認為，蘇女對部分款項交代不清，對於事實陳述應有所隱瞞；此外，林男所言並非無根據，若蘇女認為自身權益受損，應循民事途徑解決。

事後，許父認為蘇女爆料不實，反控對方及週刊撰稿記者等4人妨害名譽，檢方調查後，發現蘇女所述的1屋2賣等內容並非事實，今依妨害名譽罪起訴蘇愛珠，至於撰稿記者等3人則因罪嫌不足，獲不起訴處分。