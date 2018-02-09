林錫山5000萬交保 最快17:00獲釋

2018-02-09 15:15

〔記者項程鎮／台北報導〕前立法院秘書長林錫山涉嫌收賄3950萬元、還被台北地院認定不明來源財產高達2.3億元，一審判刑16年，高等法院今天裁定林錫山5千萬元交保，林委由親友籌款，預定下午5點獲釋。

高院裁定書指出，林錫山從釋放時起，限制住居於臺北市大安區住所，且限制出境、海，且應於每星期一、三，五到台北市政府警察局大安分和路派出所報到。

高院指出，林錫山人脈豐沛、政商關係良好，且財力雄厚，又獲判16年重罪，因此由逃亡之虞，本來應該繼續羈押，但考量他已繳還犯罪所得3950萬元、且提供2億1千864萬8703元的不動產作擔保，因此考量國家司法和社會公益，以及被告的人身自由等情形，如果他能提出5千萬元交保金，就無繼續羈押必要。

林錫山出庭時，仍將大部分罪刑推給其他被告，林表示，他觸犯職務上收賄罪，是當時受到同案被告李保承蠱惑才收錢，希望合議庭能讓他交保、讓他回家安頓年邁母親和生病的弟弟。

高院合議庭原於1月底裁定林錫山延押到4月9日，但因林2月2日開庭時請求交保，合議庭決定今天開庭討論是否交保，最後裁定5千萬交保。

林錫山被控2012年1月到2015年9月，利用主導立院電腦軟硬體招標案的機會，接受網遠科技公司負責人李保承請託，由立院科長陳亮吟居間聯繫，在高鐵上或立院辦公室、會議室交付8次賄款共3950萬元，林再以洩漏底標方式協助網遠取得23件招標案，且林遭台北地院認定不明來源財產高達2.3億元；北院去年5月依8次收受回扣罪、一次公務員財產來源不明罪，判林錫山16年有期徒刑、褫奪公權6年，合議庭決定3月29日宣判。