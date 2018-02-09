「救火英雄」兄妹檔真要得 打火、救人一把罩

2018-02-09 14:47

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市消防局香山分隊隊員李育昇與竹光分隊隊員李曉芳，是消防界難得一見的兄妹檔，兩人從小受當當警察的爺爺影響，儘管身邊朋友與同學陸續長大，成為科技新貴、工程師，兩人卻毅然踏入消防界，兄妹倆曾一同出任務，靠著絕佳默契，齊心滅火。

28歲的哥哥李育昇高中就讀竹中，警專26期畢業後分發至台北市服務，曾參與華陰街的火警搶救，他以專業的技能往返火場，在高溫中與時間賽跑，這場火警當時出動消防、警察約1百多人，共搶救16小時才將火勢撲滅。

高中念竹女的25歲妹妹李曉芳，則是不可多得的女消防員，警專30期畢業後，僅花4年，她就憑著穩定嫻熟的駕駛技術，從救護車、水箱車，一路開到雲梯車，創下竹市女消防員最快開上雲梯車的紀錄，去年更甄選上高級救護技術員訓練，讓救護能力更升級。

李育昇說，前年竹市北新街發生住宅火警，當時消防局共派遣4個分隊前往救援，他到場時，現場2樓的起居室已經冒出濃濃火煙，當時他擔任瞄子手，正布線至2樓準備滅火，竟發現從別分隊前來支援的李曉芳剛好也是瞄子手，因為火場雜音太多，兩人一個眼神，一個手勢，就以絕佳默契一左一右進火場滅火。

李曉芳說，看到哥哥頭盔上的閃光名條，讓身處在濃煙密布居室的她「瞬間安心」，兩人第一次齊心救災，最後成功將火撲滅。

消防局長李世恭指出，兄妹倆不僅是打火英雄，更是民眾的守護天使，李育昇曾接獲一位85歲老翁OHCA急救案件，他趕抵後立即對老翁施予CPR、AED等急救處置，成功挽回阿公性命；而李曉芳過去曾在新竹火車站廁所，用盡「洪荒之力」，進行CPR及AED電擊急救，成功搶救一名71歲老婦，兄妹倆的故事，在消防界成為一段佳話。