不滿發電機保養太吵又排廢氣 他怒告管委會求償

2018-02-09 15:03

〔記者陳慰慈／新北報導〕吳姓男子2010年在新北市新莊區買下的1樓房屋，位於大樓備用電力來源柴油發電機廢氣導管引放出口斜對面，控訴發電機每次保養時，發出的巨大噪音與排放廢氣害他失眠，搬出後另租他人，租客也因此提前解約，怒向大樓管委會求償10萬元，新北地院認為兩者無因果關係，今僅判管委會需排除發電機運轉造成的廢氣侵害，仍可上訴。

吳男控訴，為避免故障，柴油發電機得每月發動引擎保養一次，但每次引擎發動都會伴隨大量噪音跟惡臭，他受不了於2014年3月搬家，2015年9月將房屋出租給黃姓房客開熱炒店，對方也因無法忍受提前2個月終止一年租約，他不但因此失眠，更因此損失2個月租金，不滿管委會對他精神侵害長達6年，要求管委會賠償10萬元並排除發電機造成的噪音與廢氣。

管委會則表示，每次保養約15分鐘，除會事先通知住戶，也會避開黃姓租客的餐廳營業時間，排風口距離吳男住家大門有6到7公尺遠，2013年間也花20萬元請廠商改善，並接受環保局建議於排氣口加裝活性碳過濾網，每2到3個月更換一次，雖曾討論過更換新機，但最低價要500萬元，非管委會所能負擔，吳男卻以此理由拒繳管理費，認為他求償無據。

法官傳喚黃姓房客出庭做證，黃男指，發電機排放廢氣的確讓人無法忍受，但噪音還好，他因生意不好才提前終止租約，印象中營業時間遇到發電機保養運轉只有1次。

而吳男雖提出2015年4月起的就診紀錄，證明他因此有睡眠障礙，但法官認為他搬出新莊住處一年才開始就診，兩者間無因果關係，加上租客證稱噪音影響不大，此部分要求駁回，僅依環保局檢測異味污染物檢測值為「74」，高出標準值「7」逾7倍以上，已逾所能容忍程度，判管委會需排除發電機運轉造成的廢氣侵害。