叫賣大哥蛋捲、直播賣畫... 他們金盆洗手珍惜新生

2018-02-09 13:27

〔記者陳慰慈／新北報導〕販賣毒品入監服刑8年的游姓男子，與獄中好友徐姓男子各有所長，一個擅長畫佛像，一個熱愛草書，出監後，兩人攜手創業，去年7月透過網路平台直播販售結合草書與神佛像畫的藝術品，兩人今將畫作帶到更生保護會新北分會在新北地檢署舉辦的「更生之友」年貨市集活動中叫賣，獨特創作讓不少民眾眼睛為之一亮。

酒駕罰不怕的徐男被判刑4年多，徐男不諱言愛喝，在獄中結識游男，因在花蓮老家找工作不易，游男拿出10多萬元積蓄加上貸款30萬元，邀徐男一起創業，初期兩人與直播平台合作，因抽成高、利潤薄，兩人三天前決定自己在臉書直播拍賣，被問到會不會擔心外界戴著有色眼鏡看他？徐男語帶無奈地說：「難免」，但還是要為三餐努力掙錢啊！

另一名更生人劉祐誠也因販毒、助偷渡、詐欺等多案入監9年，在台南監獄中學習烘焙手作蛋捲，重獲自由後的他，在檢察官、更生保護會等單位的協助下，到新竹夜市經營「傳說中的大哥手工蛋捲」，不避諱讓外界知道他的身分，生意做得嚇嚇叫，成功轉行。

他說，以前他一天花掉60、70萬元，但開業第一天他只賺到300元，收入落差之大曾讓他無法調適，好在有家人與社會的支持，讓他能洗心革面，「現在的生活雖平淡，卻非常踏實」。

新北地檢署檢察長朱兆民表示，更生人出獄都會感到無助，更生保護會提供創業貸款，讓他們能憑藉著在矯正機關學習到的技能，開創屬於自己的一番事業，向大家證明更生人也是社會有用的人，年貨市集賺取到的利潤再復歸更生保護會，幫助更多的更生人。

高檢署檢察長王添盛說，靠著社會各界支持與給予溫暖，才能讓這些更生人能有繼續走下去的勇氣。