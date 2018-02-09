毒品通緝犯躲花蓮兩年 震回高雄衰遇保大被逮

2018-02-09 12:58

〔記者黃建華／高雄報導〕40歲的謝姓毒品通緝犯躲在花蓮縣吉安鄉果菜市場，隱姓埋名賣水果兩年多，近日花蓮大地震，謝男跑回高雄，聲稱擔心阿公的安危，未料，才回高雄不久，便衰遇高雄市保大特勤中隊盤檢被逮，直呼「倒楣！」

保大隊特勤警組小隊長陳偉興、警員洪晉揚、林侑廷等3員昨晚8時50分許，在高雄市三民區大豐二路發現一個戴口罩男子形跡可疑，上前盤查。

警方才剛大喊「帥哥」兩字，口罩男馬上如觸電般拔腿狂奔，碰上平時訓練就以跑步為核心的特勤幹員，口罩男不到20公尺就在大豐二路一處巷口遭逮，當時還有熱心民眾騎機車路過想幫助追捕，發現員警已逮捕嫌疑人後就離開現場。

口罩男被逮後，隨口掰了一個假身分證字號給警方查證，遭陳小隊長怒斥，嫌犯才乖乖念出自己的身分證號，警方一查發現原來是在逃毒品通緝犯，立即將他逮捕。

謝姓男子（40歲、毒品前科）向警供稱，他在花蓮縣吉安鄉果菜市場隱姓埋名賣水果兩年多，2月6日花蓮大地震災情嚴重，想說回老家高雄探視一下年邁的阿公，沒想到一回來就被逮，警方詢問謝嫌想要通知誰到場，謝說，唯一想見的親人就是他阿公，警方奉勸謝嫌，「歹路不要走，回頭永遠都來得及。」

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