骨折阿嬤賺很大 經營簽賭站月入10萬零用金

2018-02-09 12:50

〔記者黃建華／高雄報導〕家住鳳山的朱姓阿嬤因照顧孫子跌倒骨折，拄著拐杖還兼營地下六合彩簽賭賺外快，每月簽賭金額高達360萬元，高市警方昨持搜索票前往查緝，粗估朱婦每月獲利約10萬元，朱女還直向警方抱怨，「犯的又不是殺人罪」，讓警方對這位「賺很大」的阿嬤好氣又好笑，訊後依賭博罪送辦。

高市刑警大隊偵查第七隊（20分隊）今年1月間接獲情資，發現朱姓婦人經營六合彩，旋即立案偵辦，經蒐證發現，朱嫌藏身於鳳山區南和一路一處透天住宅3樓，經營地下六合彩簽賭，1樓則出租經營早餐店掩人耳目，案經警方蒐集不法事證後，向高雄地院聲請搜索票。

專案人員昨（8）日中午前往查緝，在朱嫌樓下埋伏，於下午4時40分許，趁朱嫌媳婦出門接小孩之際，專案人員一擁而上，隨即在朱嫌住處透天厝3樓發現傳真機3台、電子計算機、賠率表、六合彩簽單、帳冊、監視器組等經營六合彩簽賭站事證。

朱嫌向警方表示，先生、兒女均有正當工作，家裏並不缺錢，純粹打發無聊與多認識朋友才兼做的，「賺點零用金而已」。

但阿嬤其實賺很大喔！警方調查，朱女經營六合彩，每週二、四、六開獎，每期簽賭金高達30餘萬元，每月金額達360萬元，獲利約10萬元。

面對員警登門查緝，朱婦一再辯稱她犯的又不是殺人罪，員警聽了好氣又好笑，全案詢問後依違反刑法賭博罪，移請高雄地檢署偵辦。

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