掏空太電 孫道存、胡洪九22人判賠投資人74.5億元

2018-02-09 12:13

〔記者張文川／台北報導〕太平洋電線電纜公司13年前遭掏空200億元案，投保中心代替2萬4772位投資人，訴請前董事長孫道存等22人連帶賠償80億元，台北地院今宣判，判孫道存、前副董事長繆竹怡、前財務長胡洪九、董監事等22人，應連帶賠償74億5130萬餘元。可上訴。

太電掏空案纏訟13年，判決指出，原本的被告多達279人，在訴訟過程中陸續和解賠償，最終被告只剩孫道存等22人，求償金額也從80億元下修至76億餘元。

刑事方面，最高法院去年8月底審結，胡洪九、孫道存、繆竹怡等人各被判刑3年至14年6月不等，去年9月29日胡洪九、孫道存發監執行；繆竹怡在高院審理期間，因沒被法院限制出境，趁機離境，已被北檢通緝。

最高法院認定胡洪九一手策劃將太電海外資產侵占入己、債留太電；孫道存、繆竹怡等人配合隱瞞董事會相關不法，胡洪九被判刑14年6月、併科罰金10億元；孫道存判刑3年；繆竹怡判4年4月，接任孫道存董事長職務的仝清筠，依侵占等罪判刑1年6月，另偽造文書罪判刑5月，得易科罰金；仝的秘書黃靜琳判刑9月，可易科罰金，皆定讞。

而太電公司也另提民事訴訟向孫、胡等人求償，台北地院2012年已判孫道存、胡洪九須連帶賠償港幣1.84億元（約新台幣7億多元），胡洪九另須賠償3億200多萬美元（約新台幣91億元）給太電，已上訴二審，高院審理中。