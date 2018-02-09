涉A助理費445萬 桃園前議員黃哲鍾夫婦被訴

2018-02-09 11:53

［記者魏瑾筠／桃園報導］桃園地檢署偵辦桃園前議員黃哲鍾涉詐助理費案，檢方經過4個月追查，發現他和63歲妻子李秋惠，涉嫌浮報助理費445萬餘元。因兩人坦承涉案，且歸還犯罪所得，檢方雖依涉反貪污治罪條例將2人起訴，但也建議法官減輕其刑。

起訴指出，黃哲鍾2010年3月當選桃園縣（現改制為桃園市）第17屆議員後，為拿到議會助理補助費用，涉嫌於2010至2015年間，找陳建智、陳建祥、余亦婷、古安琪、吳秋葩及王素玉等6名人頭，並請陳等6人在空白聘書上簽名，索取各該助理在台灣銀行開立的存摺、印章、提款卡及密碼後，製作遴聘文件，送縣議會佯聘陳等6人擔任助理。

檢方查出，黃哲鍾邀請6名人頭擔任助理後，由李秋惠至銀行取款，並以薪水袋每月發放2至3萬元不等的薪資，或以三節1萬至1萬5千元不等的禮金，甚至沒給薪資，向議會浮報每人薪資2萬5千元至4萬元不等，藉此手法詐取公費助理補助費445萬2017元。

檢方發現，6名助理人頭中，余亦婷是黃哲鍾外甥女、古安琪曾與黃哲鍾之子黃成峻交往、其餘4人則因選民服務與黃熟識，6人都不知情被黃利用詐取助理費。

檢方偵訊，黃哲鍾、李秋惠都坦承犯行，而李秋惠宣稱，提領出來的錢部分作為助理薪水、部分作為服務處使用，其餘存入她與黃哲鐘的帳戶內，供稱出虛報助理或浮報助理費都是黃哲鍾作主或找人，人頭的存摺與提款卡由她保管及每個月領錢也都是黃哲鐘指使。

而陳建智偵訊表示，當時黃言明每個月給予2至3萬元薪資，事後才發現薪水被浮報至4萬元；陳建祥則稱，黃哲鍾詢問他是否要當助理後，雖有答應但未簽聘書，但是有將存摺交給黃，事後收到扣繳憑單才知道每個月支領4萬元補助費，但實際上沒有領過薪資，頂多每年三節會收到黃給予1萬至1萬5千元不等的禮金。

余亦婷則稱，她答應黃夫妻擔任助理並在聘書簽名，但事前不知情每個月要報4萬元助理費，且從未領取過薪資；古安琪也證稱，黃以每個月可領取2萬5千元的薪水，邀請她擔任助理，但沒有領到薪水；吳秋葩稱，黃哲鍾以每個月2萬元邀請她擔任助理，事後才得知薪水每月被報成2萬5千元；王素玉則證稱，黃邀她當助理時並未與她約定薪資，是李秋惠第1次發2萬元薪水給她才知道，事後看到2013年的報稅單，才知道一個月被報3萬元薪水，過後才每個月領有3萬元薪資。

另，前已逝縣議員王淳長與37歲女兒王倩儀（目前因另案於桃園女子監獄執行中），涉嫌於2011年至2015年間，虛報3名助理額並詐領477萬5377元助理費，因王淳長已過世不予起訴，王倩儀因涉犯貪污治罪條例罪嫌重大被檢方起訴。