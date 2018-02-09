北市3消防員救災從梯井摔落 傷勢最輕者也得休養半年

2018-02-09 11:04

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市消防局昨日晚間搶救重慶南路一處火災現場時，有3名消防員不慎從4樓貨梯梯井摔落至地下1樓，目前意識清醒，沒有生命危險，但今日仍得接受手術治療，受傷最輕者至少都得長達半年以上的休養。

台北市消防局昨天晚上8點52分接獲報案，指稱重慶南路三段一棟住辦大樓5樓發生火警。各消防分隊消防員獲報前往搶救，其中3名消防員搭乘雲梯車由4樓窗戶破窗進入屋內搶救，但救災過程中，正破壞一道門準備進入時，不料卻是貨梯，不慎由4樓梯井摔落至地下1樓。其餘同仁發現他們墜樓，趕緊拿來砂輪機，破壞1樓鐵捲門進入將3名受傷同仁救出。

當時走在最前頭的泉州分隊小隊長洪文章，左胸氣胸血胸、肋骨、左腰骨盆腔、左肩、雙腳等多處骨折，傷勢最為嚴重。古亭分隊小隊長林清田、腰、膝蓋以下多重骨折，兩人今日下午仍得接受手術，現在院治療。

雙園分隊帶隊班長陳鴻源，當時手持水龍，發現洪、林兩人不見，在找人時跟著掉下去，造成腰椎骨折，需穿戴鐵衣要半年以上復健。另隊員謝暉均，玻璃掉到消防衣內，縫5針，已返家休養。

消防局說，火勢在晚上9點21分已經撲滅，火場內沒有民眾受困或受傷。經初步調查，3名消防員進入火場後，發現內部有許多隔間，當3人針對隔間破門清查起火點時，沒料到其中一扇門後方竟然是貨梯，才會不慎踩空摔落地下1樓。

警方說，起火處是空屋，內部有簡單的辦公室陳設，平時鮮少有人進出；但這兩天有廠商進貨堆放塑膠瓶，堆放的瓶子是否與起火原因有關，目前尚在調查釐清。