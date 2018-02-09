「媽媽我頭好暈！」基隆又傳一氧化碳中毒 母子3人獲救

黃婦裝在陽台的戶外型熱水器，不具強制排氣功能，導致一家3口一氧化碳中毒。（記者林嘉東攝）

2018-02-09 09:52

〔記者林嘉東／基隆報導〕「媽媽我頭好暈！」黃姓婦人清晨在睡夢中被10歲女兒吵醒後，與15歲兒子同樣感到頭昏難耐，趕緊通報119求助，基隆市消防員火速趕來，測得屋內瀰漫一氧化碳，趕緊將母子3人送醫救治，幸運逃過死劫。

基隆市昨天下午才發生一名女子在洗澡時，一氧化碳中毒死亡；想不到今天清晨4時許，基隆市消防局又獲報，基隆市祥豐街39巷5樓民宅，又發生一家3口一氧化碳中毒意外。

消防局出動兩輛救護車趕抵時，黃婦與女兒已經在樓下等待，黃婦15歲兒子還在床上。

消防員先將母女送醫救治後，在屋內測得一氧化碳濃度為100PPM，趕緊將黃婦躺在床上無力起身的15歲兒子送醫，還好3人送醫救治，生命跡象穩定。

黃婦幸運獲救指出，她昨晚洗完澡後，與小孩睡覺就覺得頭昏，想不到會一氧化碳中毒。

消防員勘驗現場發現，黃婦裝在密閉陽台的熱水器為戶外型熱水器，沒有強制排氣功能，洗澡時又把陽台窗戶緊閉，造成熱水器燃燒不完全，才一氧化碳中毒。

基隆市消防局預防科員徐莉閑呼籲政府要展現魄力，汰換全國所有戶外型熱水器，改裝成強制排氣的熱水器，否則類似意外一定還會再發生。

相關新聞請見

基隆入冬首起！熱水器裝密閉陽台 女一氧化碳中毒亡