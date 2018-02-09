榮總採購弊案 資訊室副技師遭聲押禁見

2018-02-09 08:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北榮民總醫院資訊室陳姓約用人員、錢姓設計師及桃園分院資訊室李姓主任、姜姓副技師、姚姓約用人員、秘書室周姓約用人員，涉嫌接受廠商宴飲與酒店招待及收受禮物，助特定廠商得標，新北地檢署昨依涉犯貪污治罪條例、圖利等罪，約談陳等到案，今天凌晨訊後向法院聲押禁見姜、周；陳、李各10萬元交保；錢、姚獲請回。

檢廉接獲檢舉，北榮資訊室陳姓約用人員、錢姓設計師經辦「語音預約掛號按鍵系統汰換更新」採購標案時，涉嫌以綁規格、洩漏招標文件內容等方式，護航王姓業者的威力特科技有限公司、直達商業股份有限公司得標；而桃園分院資訊室李姓主任、姜姓副技師、姚姓約用人員、秘書室周姓約用人員，浮報「105、106年度電腦伺服器暨機房周邊設備維護」採購案價額，其他標案則技巧性分割在10萬元以下，因屬小額採購得逕洽廠商，護航同一業者順利得標。

檢廉調查，姜男不但涉嫌收受業者1萬元SOGO禮券，另還要求業者購買上萬元的整本刮刮樂、招待他搭乘麗星郵輪，但因中風未成行，身體恢復後改要求酒店招待，被廉政官跟監拍到；周男則疑收受業者筆電。

據了解，李男到案稱不知情，只負責蓋章，不知道不能分割標案；周男承認收受業者2台筆電，其中1台轉送女友，否認圖利；姜男坦承收錢與百貨公司禮券，刮刮樂則是跟業者一起合購，檢廉將再釐清姜是按月還是按次收取2到3萬元。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官卓俊吉昨指揮廉政署搜索台北榮總、榮總桃園分院等28處，帶回榮總6人、業者6人及5證人到案說明，查扣帳冊等相關資料，將再進一步清查實際收賄行情，王姓業者訊後則以10萬元交保。