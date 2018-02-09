朱立倫春安慰問警、消 迎接花蓮救災返隊特搜隊員

新北市長朱立倫（紅衣者）到板橋車站，迎接到花蓮救災返回的新北市消防局特搜及義消特搜大隊隊員。（記者吳仁捷翻攝）

2018-02-09 00:27

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市警察局春安工作今晚10時起跑，新北市長朱立倫今晚到中和分局、消防局第七大隊及區里巡守隊慰問，新北市議會議長蔣根煌、副議長陳文治則前往新莊、板橋等地慰問；朱立倫還趕往板橋火車站，迎接第一梯次支援花蓮震災的44位特搜大隊、義消特搜大隊隊員，感謝他們辛苦救災。

朱立倫說，2月6日深夜花蓮發生地震後，消防局特搜大隊不到2小時就整裝出發，經過一天一夜的搜索任務後，63名隊員完成階段任務先行返回，其中44名人在板橋車站下車，朱立倫感謝特搜、義消特搜近2日以來不眠不休的參與災區搜救工作，表達深切感激，也為還在災區努力的搜救隊加油。

農曆年節即將到來，新北市警察局自2月8日10點到2月22日晚間12時，進行為期15天的春安工作，將以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大主軸執行春節期間安全維護工作，並動員新北市員警及協勤民力，全力做好治安、交通及服務工作，讓市民平安度過春節。

新北市警察局長胡木源說，警方兩年來的春安工作，已全面廢除往年各項刑案及交通績效評比方式，讓員警得以正常執行各項勤務，不會陷於「績效掛帥」的目標當中，以平常心規劃各項勤務，除了維護民眾春節期間人身及財產安全外，也會加強防搶、防竊及防制酒駕的宣導。新北警局表示，春節期間將會在各大風景區、車站及賣場周邊進行疏導，確保交通順暢，新北市內159個派出所也準備了1800個實物平安袋，另有預支現金在警察分局備用，如民眾有急難需求，都可向派出所求助。