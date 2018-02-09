為了多年前一場車禍 暖市長寒夜探班小所長

2018-02-09 00:15

〔記者王捷／台南報導〕8日晚間10點開始是「加強重要節日安全工作」的首日，台南市警局在市警四分局校閱後，代理市長李孟諺想起，多年前在當秘書長時，曾在北區發生車禍，當時他內心很緊張，沒有表明身分，不過，市警五分局開元所的警察來時，對耐心跟他解釋車禍後續的SOP，讓他安心不少，他得知開元所長在路邊路檢，寒夜中探班向警察致意，同時他提出三大重點，會力挺警方維護治安。

對於警方在重點工作與未來治安的影響，李孟諺，台南的治安滿意度一直是第一名，是因為警察處理事故的態度，就像處理他的車禍一樣，也是因為賴院長的不吃案、不隱匿政策，讓整體能夠更好，他會繼續沿用，這是第一個重點。

目前台南維護治安的利器是台南擁有智慧型的監視器，可以辨識、追蹤車牌，讓台南屢破大案，李孟諺希望，能夠把這種智慧型監視器擴張到六都，是他第二個想要努力的地方。

李孟諺也說，目前正在與市警局協調，讓地方大學加入打毒聯盟，過去台南檢驗毒品是送到長榮大學或是高雄凱旋醫院，他得知嘉南藥理大學新進檢測儀器，希望未來檢驗毒品能就近送到大學內檢測，警方就不用舟車勞頓。

會這麼替警方著想，李孟諺說，這是因為多年前他在當秘書長時，在北區開元路發生車禍，當時因為開了車門，與一位剛下班的護士發生擦撞，當時心裡很緊張，也不敢表明身分，而警察到場時，對他很客氣，還告訴他車禍處理後續，也因為他沒有表明身分，他認為這就是基層警方對一般民眾的態度，現在想起來很感動，所以，他今晚也特別到路檢點，感謝所長為治安的付出。