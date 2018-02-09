多值勤1小時卻沒加班費 監獄管理員提告遭駁

2018-02-09 00:06

〔記者吳政峰／台北報導〕基隆監獄去年要求夜勤戒護工作人員下班時間往後延1小時，引發易姓管理員（現調任法院法警）不滿，批評獄方把退勤時間延後1小時，卻沒給加班費或補償，違反「公務人員保障法」，決定興訟爭權；台北高等行政法院承審指出，上班時間屬於業務分配的內部勤務措施，非行政處分，行政法院無法審理，駁回其訴。

基監夜勤上班時間原為晚上6點到隔天早上8點，去年3月起，獄方把退勤時間延長1小時到9點，易員認為此舉不但違法，也壓縮管理員在外權益，影響憲法保障的自由權。

易員指出，基監人事室編製的「新進人員服務手冊」，關於差勤管理注意事項寫到「夜勤同仁上班至隔日08：00（當中包括「實際在勤務崗位值勤時間」及「休息備勤時間」）」，制度施行已久，基監卻在沒有法源依據下，自行公布延遲1小時才能退勤。

基監解釋，夜勤須於25小時內值完2日勤務，期間應工作16小時、備勤休息9小時，備勤時間另給備勤費560元，但原本的計算方式只工作15小時，與法定工作時數不符，獄方依法延後退勤時間，作法無不當。

基監指出，夜勤人員勤務分配，應屬修正前的公務人員保障法中的工作條件或管理措施，易員若不服，僅得依申訴、再申訴程序請求救濟，不得提起行政訴訟。

北高行收案認為，勤務時間調整，未改變易員的公務員身分，亦未損及公法上的財產權，而是機關基於業務事務分配必要，所做的行政內部勤務措施，並非行政處分，易員起訴要件不符，裁定駁回其訴。