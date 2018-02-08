喝花酒外遇中國籍小三 警察想判離婚？敗訴！

2018-02-08 16:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕苗栗縣徐姓警察與邱姓女子結縭20多年，雙方曾因債務而辦假離婚，徐姓員警卻在2015年與方姓中國籍酒女外遇，徐員還出示配偶欄空白的身分證給方女看，元配請徵信社調查，方女竟對邱女嗆聲「我有很多棟房子，都是妳老公買給我的」，徐員則以他不堪邱女精神虐待為由，訴請法院判決離婚，不過，法院認為雙方婚姻難以維持，癥結是徐員對婚姻不忠誠，判決徐員敗訴，可再上訴。

判決書指出，徐員指控說，他與邱女於1994年結婚，邱女卻因經營生意失敗，負債達800萬元，雙方於2002年假離婚，避免他與子女受債務牽連，2016年邱女發現他與中國籍方姓女子交往，聘請徵信社在他車上裝追蹤器，到警察局打聽他的交友狀況，嚴重侵犯他的人權，他只好搬到宿舍，邱女還不放過他，以通姦為由，控告他民事損害賠償，法院判他要賠償8萬元，邱女拿著判決書聲請強制執行，害他被警察局列管與調職，他不堪邱女上述精神虐待而訴請離婚。

邱女不否認經商失敗，但她也反指徐員玩股票期貨、賭博而債臺高築，這才是兩人假離婚的原因，徐員還去酒吧喝酒時，與陪酒的中國籍方姓酒女通姦，方女不但去見徐員的爸爸，還曾向她嗆聲「我有很多棟房子，都是妳老公買給我的」，另外，徐員婚外情曝光後，曾向她道歉說：「那個大陸妹，我不會跟她一起過」，「我是壞男人，一次、二次傷害妳」，顯示徐員曾一度愧疚，卻又翻臉向法院提離婚訴訟。

苗栗地院一審判決徐員敗訴，徐員上訴二審，並聲明他不堪邱女的精神虐待，台中高分院認為，兩人相處原本融洽，卻在方女出現後改變，顯示徐員外遇是婚姻觸礁的主因，雙方婚姻無法回復，癥結是徐員對婚姻不忠誠，據此判決徐員敗訴，可再上訴。