蘇炳坤案再審確定！ 最高院駁回檢方抗告

2018-02-08 17:06

〔記者楊國文／台北報導〕蘇炳坤32年前被控搶銀樓遭判刑15年定讞，雖獲前總統陳水扁特赦，但蘇堅稱清白，第五度聲請再審獲准，但高檢署主張蘇獲「罪刑皆宣告無效」的特赦無須再審，提起抗告，最高法院諮詢專家考量後，認定再審和特赦，可以併行、互補、不相排斥，今駁回抗告案，裁准蘇再審確定。

蘇炳坤經總統特赦、聲請再審案獲確定，已創下我國司法首例。

高檢署不服高院裁准再審，提出抗告主張，原有罪確定判決，既經特赦，宣告其罪刑無效，再審標的已經不存在。

最高法院進行專家諮詢後認為，再審和特赦，可以併行、互補、不相排斥。特赦雖然使原判決主文宣告的「罪、刑」失效，但不溯及既往，且原判決事實、理由部分仍在，無法稱完全等同無罪，又未能回復名譽，亦不符合刑事補償要件；而再審一旦獲改判無罪，則屬清白之身，具有上揭各種附隨效果。

蘇炳坤雖已受總統特赦，但為其利益著想，宜准予再審，因為若判決無罪時，蘇可獲得刑事補償，對蘇有實質利益。而且，外國案例，也認定此項見解。

最高法院也指出，蘇炳坤提出陳文昌檢察官履勘現場筆錄，主張共犯郭中雄供述不實在；而被害人陳榮輝指贓物領回，成立詐欺罪判決；檢察官勘驗扣案金飾外觀、重量，難認是贓物等證據資料，高等法院綜合認定蘇符合新定再審要件，經最高法院合議庭審核後，認為於法、於理、於情，均無不合，因此今裁准再審確定。

蘇炳坤被訴於民國75年3月23日凌晨，夥同其員工郭中雄侵入新竹市金瑞珍銀樓竊盜，遭發覺，竟由郭中雄持菜刀砍殺店東陳榮輝，再劫取金飾逃逸。檢察官以共同搶劫而故意殺人未遂提起公訴，第一審判決無罪，第二審改判有罪，經最高法院判15年確定，經五度聲請再審，始獲高院裁准，不過高檢署不服，提出抗告。