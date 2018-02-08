涉喝花酒圖利廠商 榮總資訊室爆採購弊案

2018-02-08 17:47

首次上稿 15:51

更新時間 17:47

〔記者陳慰慈／新北報導〕台北榮民總醫院資訊室錢姓設計師、陳姓約用人員及榮民總醫院桃園分院資訊室李姓主任、姜姓副技師等6人，涉嫌自2013年起接受廠商酒店、出國招待與禮物，護航圖利特定廠商，檢廉今依涉犯貪污治罪條例、圖利等罪，約談錢、陳、李、姜等17人到案，將漏夜偵訊。

檢廉調查，榮總桃園分院資訊室李姓主任、榮總資訊室陳姓約用人員等人，自2013年起，經辦榮總桃園分院、榮總辦理的「一對一叫號機與顯示器」、「105、106年度電腦伺服器暨機房周邊設備維護」、「桃園市民醫療小管家計畫」、「語音預約掛號按鍵系統汰換更新」等採購案時，私下接受廠商宴飲招待並收受廠商提供的筆記型電腦、百貨公司禮券等財物，再以浮報價額、分割採購、綁規格、洩漏招標文件內容，護航威力特科技有限公司、直達商業股份有限公司等公司，使該公司順利得標，涉犯貪污治罪條例違背職務、行收賄及圖利等罪嫌。

據了解，姜男不但收受業者SOGO禮券，另還要求業者贈送整本刮刮樂及招待他搭乘麗星郵輪，但因中風未成行，最後改要求上酒店喝花酒，被廉政署跟監拍到；周男則收受業者筆電。

新北地檢署檢肅黑金專組檢察官卓俊吉今指揮廉政署搜索台北榮總、榮總桃園分院等28處，帶回榮總6人、業者6人及5名證人到案說明，也將深入調查釐清是否有醫師涉入本案。