住持過世、神像成「累贅」 家屬互推還鬧上法院

2018-02-08 15:17

［記者黃捷／台北報導］蔡姓宮廟住持死亡後，蔡妻繼承房產，但不想處理屋內的神像，提告請求由小叔負責搬遷，並求償占用房屋的租金每月1萬5000元，小叔則聲稱神像與他們毫無關係。士林地院認為，妻女也無法舉證神像歸小叔所有，小叔對房產也沒有管領權，因此判妻女敗訴。

蔡妻提告指出，房產是公公出資購買，借名登記在蔡男名下，公公居住同時迎奉神像，並開設聖雲宮，蔡男、公公相繼過世後，她與女兒繼承房產，但因已拋棄神像、貢桌等物品的繼承權，這些東西自然歸公公其他的兒子，即小叔們所有。

蔡妻說，她後來打算將房產收回自用，曾寄發存證信函要求小叔們清空神像歸還房產，但小叔們都不理會，害她損失每月高達6萬元的租金收入，遂提告請求小叔遷讓房屋，並補付每月1萬5000元租金直至房屋清空。

小叔們則抗辯，蔡男生前就是宮廟住持，神像也是父親自己至玉勒聖雲宮迎請，他們也沒有房屋的鑰匙，與他們沒有關係，就算法院認定神像所有權歸他們，那也只占用房屋客廳一小部分，蔡妻求償的租金顯然過高。

法官調查發現，房屋鑰匙都在蔡妻手上，小叔們並無實際管領權，不能僅以神像放置客廳，就認定小叔們無權占用房屋，且該神像已安置該處數十年之久，蔡妻從未請求搬遷，更舉不出公公迎奉神像的證據，無法認定小叔們繼承神像，蔡妻要求小叔們負責騰空房屋並無理由，遂判蔡妻敗訴。