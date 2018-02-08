竹市警界頭一遭 女副局長、分局長走馬上任

2018-02-08 14:55

〔記者王駿杰／竹市報導〕新竹市警界第一位女副局長黃秀法、分局長蕭惠珠昨天正式走馬上任！黃秀法曾任台中港務警察總隊副總隊長，工作認真、嚴謹，負責管制區交通、治安、邊境緝毒等工作，而蕭惠珠任職警一分局，是全國屈指可數的女分局長，歷任過交通與督察體系，兩人到職將為竹市警界注入活水，讓地方各界相當期待。

黃秀法是台中港務警察總隊有史以來首位女副總隊長，中央警察大學行政警察學系53期畢業、國立政治大學社會科學院行政管理碩士，歷任內政部警政署防治科科長，臺中港務警察總隊副總隊長等職務。

黃秀法說，新竹市是個幸福都市，會全力配合地方政府，除了遵守依法行政的原則外，會秉持服務的精神，為竹市民提供更平穩的治安及順暢的交通環境，是未來工作努力方向。

新任一分局長蕭惠珠中央警察大學公共安全學系55期畢業，曾任台北市警察局人事室科員、督察室督察員、士林分局資訊室主任、中山分局資訊室主任、內湖分局交通組組長、嘉義縣布袋分局分局長、基隆市三分局分局長，與前台北市中山警分局長吳敬田結縭多年，兩人曾是全台唯一同時擔任分局長的夫妻檔，連左臂上的臂章編號同為「3001」，這份巧妙的緣分也成為警界佳話，吳敬田在前次調動中轉任警政署擔任保安組組長。

蕭惠珠在警界服務逾20年，她說，未來會把最好經驗帶給新竹，而管理下屬則會朝溝通、傾聽方式，把員警當作自己孩子一般照顧。

蕭惠珠說，與丈夫兩人都是警官，她工作忙，小女兒最痛恨卡通「湯姆貓與傑利鼠」，因為爸媽總要到晚間7點過後才有空接她，等待的時間都在看卡通，直到同學陸續被家長接走，最後只剩下她一人，小女兒從小就學會孤獨與堅強，這就是身為警察父母與子女的辛酸。