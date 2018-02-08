春安起跑 竹縣警提供護鈔、巡家、代叫計程車等服務

春節將至，新竹縣警察局今早在1樓大廳舉辦迎春揮毫活動，邀請10名書畫名家現場揮毫，到場圍觀幼童也跟著即興書畫。（記者廖雪茹攝）

2018-02-08 14:47

〔記者廖雪茹／新竹報導〕春安工作將於今晚起跑，新竹縣政府警察局在為期15天的春安期間，提供護鈔、代叫計程車、設置臨時巡邏箱及機動派出所等服務，同時將結合民力加強社區巡守，希望讓民眾安心享受春節假期。

春節將至，警察局今早在1樓大廳舉辦迎春揮毫活動，邀請10名書畫名家現場揮毫，吸引許多民眾前往索取，縣長邱鏡淳也到場觀賞，並與名家李登勝即興寫春聯；春安起跑，邱也發放慰問金慰勉協勤民力，感謝他們在寒風刺骨的深夜，犧牲與家人團聚的寶貴時間，投入安全維護工作。

警察局表示，春節期間，金融機構的現金交易頻繁且金額龐大，易引起歹徒覬覦，除與金融機構業者連防強化安全，民眾如提領鉅款有安全顧慮者，也可請求警方提供護鈔服務。

警察局說，目前轄內合格登記領照的計程車有585輛，警方在春節期間，提供代叫計程車服務，以維護民眾深夜返家的安全；利用年節期間外出旅遊的民眾，如擔心住家遭小偷，警方有提供設置臨時巡邏箱的服務。

春節期間，如遇大型活動人潮聚集、災害事故現場等，警方將主動進駐「機動派出所」，提供民眾服務與關懷，以維護該區的治安及交通熱點。

另外，警察局也將結合義警、民防、守望相助隊及志工等民力，擔任協勤工作，透過在地、熟悉環境等特質，投入鄰里社區服務，並結合村里社區守望相助隊，維護民眾住家安全。