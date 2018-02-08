行房遭妻狠咬命根子 男為保護「小弟弟」訴請離婚

2018-02-08 14:01

〔記者林嘉東／基隆報導〕「痛啊！」林姓男子與越配行房時慘遭太太狠咬命根子，痛得哇哇大叫，驗傷控告遭妻子家暴、傷害罪，但冷靜後，林最後以不堪「小弟弟」再次受傷，離婚求和。

林男受訪時指出，他的命根子被咬傷3個多月了，現在還隱隱作痛，不過已經有好一點了，會慢慢恢復往日雄風。

56歲林姓油漆工與36歲武姓越南籍配偶，結縭6年，育有5歲女兒，林男去年10月某日晚間8點與太太行房時，突遭太太狠咬命根子，氣得林跳下床，到醫院驗傷後，報案遭妻子家暴。

林男向派出所報案：「我的陰莖被太太咬傷」警方趕抵時，林妻情緒激動，懷疑丈夫在外頭有女人，直嚷著：「現在跟我做愛！」

林男聽後馬上說：「你們看看，她老是這樣！」等太太離家後，拿著寫著「陰莖挫傷之後遺症」的診斷證明書，到派所製作筆錄，控告妻子家暴、傷害他。

林男受訪時娓娓道來這段不為人知的苦楚，當初與太太結婚，並沒有感情基礎；太太來台後，在外有男人，他睜一隻眼閉一隻眼，太太後來有解釋為何要咬她命根子，原因是怕男友公布她的裸照，不得已為之。

林男說，他沒看到太太所說的裸照，也不知道是真是假，反正這段婚姻他也不想要了，太太也同意離婚，大家好聚好散，當庭向檢察官表示撤回告訴。