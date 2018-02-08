北檢「去法院化」 劉承武之女、超偶歌手獻唱

曾拚進電視選秀節目《超級偶像》前10強的劉忻怡獻唱「祝福曲」。（記者謝君臨攝）

2018-02-08 13:41

〔記者謝君臨／台北報導〕全國檢察機關門首銜牌於今天上午同步揭牌，不再冠以「法院」二字；台北地檢署於11點舉行銜牌更新典禮，以及第三辦公室暨數位採證室啟用典禮，由法務部長邱太三親臨主持，並由曾拚進電視選秀節目《超級偶像》前10強的劉忻怡獻唱「祝福曲」，慶賀辦公廳舍完工啟用「萬象更新，弘基永固」。

今天上午11時許，劉忻怡在北檢替代役男林信孜小提琴伴奏下，分別以英文、中文獻唱「you raise me up」、「隱形的翅膀」，慶賀辦公廳舍完工；劉女為才貌雙全的玉女歌星，同時也是北檢資深檢察官劉承武的掌上明珠，其祖父曾任北檢官長，傑出三代都與北檢淵源深厚，可謂北檢之光。

北檢第三辦公室的啟用儀式，檢察長邢泰釗特別請國寶級銅藝大師吳宗霖，打造長240公分、高280公分、寬80公分的「北檢之秤」，引自三國時期知名軍師諸葛亮佳句「我心如秤，不能為人作輕重」，期望檢察官辦案時能有「我心如秤」的公平態度，也期許更生人以銅為鏡，開啟自我生命的新價值，蛻變重生。

北檢第三辦公室座落於博愛路，與北檢僅一街之隔，原為國防部採購大樓，經國防部撥用予法務部運用，近日整修完工，規劃由檢察事務官、公訴組檢察官進駐辦公，並設有1間偵查庭、12間訊問室、2間供修復式司法使用的談話室。

司法改革國是會議鑑於現行檢察機關名稱，容易造成隸屬法院之誤解，也與審檢分立原則不符，決議各級檢察署名稱不再冠以「法院」，全國檢察機關門首銜牌於今日上午同步揭牌。

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