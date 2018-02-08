嘉市26木造屋燒毀 受災戶緊急安頓 嬤孫相擁而泣

受災戶龔張月幼阿嬤與孫子龔佑澤相依為命，無情火毀家園，處境坎坷。（記者丁偉杰攝）

2018-02-08 13:27

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市林森西路426巷昨（7）日下午發生火災，造成26戶木造連棟式民宅燒毀受損，所幸未造成人員傷亡，市府緊急安置無家可歸的災民入住市區各家飯店，市長涂醒哲今（8）日上午10點再度前往長榮里辦公室慰問受災戶，並與嘉市九華山地藏庵董事長黃俊森一同發放慰問金；涂表示，市府會儘快發放安遷救助金，全力幫助受災戶渡過難關。

警方說，這起火警是因有人蓄意縱火，經追查逮捕一名當地住戶41歲男子葉子文，葉供稱，因與同居女友發生口角，憤而持打火機點燃衛生紙縱火，訊後被依公共危險罪嫌移送地檢署。

葉男昨下午返回火災現場時，有其他住戶指控疑似他縱火，隨後他被警、消人員帶回警方偵訊坦承犯案。葉昨下午出現在火災現場畫面也曝光。

這起火災造成26戶木造民宅燒毀，所幸住戶及時逃出，其中1名住戶龔張月幼阿嬤因兒子入監服刑，她與就讀博愛國小6年級的孫子龔佑澤相依為命，阿嬤在自由路獨自一人經營自助餐賺錢養孫子，生活過得辛苦，如今這場無情火毀了家園，暫時棲居親戚家，處境坎坷，讓嬤孫相擁而泣。

龔佑澤說，火災發生時，他在安親班讀書，逃過一劫，但大火把書本都燒了，最心疼的是去年他獲得嘉市學生美術比賽佳作及參加科展等獎狀也付之一炬，還有學校老師為鼓勵他送的包包等也都燒光了，讓他相當難過。