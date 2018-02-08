延攬外籍人才 移民署推四合一「就業金卡」

移民署推出的外國專業人才申辦窗口平台。（記者王冠仁翻攝）

2018-02-08 12:47

〔記者王冠仁／台北報導〕為延攬外籍人才，內政部移民署在今天宣布施行「外國特定專業人才申請就業金卡許可辦法」，外籍人士可以透過「外國專業人才申辦窗口平台」（FOREIGN PROFESSIONALS ONLINE APPLICATION PLATFORM），線上申請及審核具有工作許可、居留簽證、外僑居留證及重入國許可四證合一的「就業金卡」，是我國攬才的重要里程碑。

移民署說，就業金卡涉及勞動部、外交部及移民署業務，為簡化程序、提升行政效率及服務品質，由移民署建置「外國專業人才申辦窗口平台」，透過線上申請方式，介接相關機關審理，包括應備文件、資格條件，並採線上繳費方式。

待審核通過後，申請人若在境內申請，可在移民署服務站領證，若在境外申請，可選擇在中華民國駐外使領館、代表處或辦事處領證，或下載「中華民國就業金卡境外核准證明」配合有效護照持憑入境後，到申請人指定之移民署服務站領證。

移民署強調，就業金卡持有人還享有特殊優惠，像是無須受一定雇主聘僱、享有所得稅優惠、直系尊親屬探親簽證停留期間放寬為最長1年、就業金卡持有人之配偶及未成年子女得申請依親在台居留、參加全民健康保險不受居留滿6個月才能申請的限制。

移民署再次呼籲，如有符合資格的外國友人或香港澳門居民，都歡迎向移民署提出申請。