搶救花蓮 特搜夫妻分南北 災區相逢互打氣

嘉市特搜隊員王政力（右）與妻子、新北市特搜隊員葉冠青（左）在災區相逢，2人相互打氣，希望儘快救出受困者。（記者丁偉杰攝）

2018-02-08 12:54

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕搶救花蓮震災傳出溫馨事件！嘉義市消防局特種搜救隊隊員王政力與在新北市消防局特搜大隊服務的妻子葉冠青，平日因工作，分隔南北兩地，因投入花蓮救災，這對「特搜夫妻」前晚在災區相逢，2人相互打氣，希望儘快救出受困者。

王政力說，妻子搭軍機前早就抵達花蓮，他則是搭車從陸路於前晚挺進災區，冷冽刺骨的冰雨及搜索時頻繁的餘震，阻止不了搜救團隊堅定的信念；前晚入夜後，暫停搜救勤務返回駐地時與妻子相逢，「救災遇到老婆感覺很特別！」

王在臉書上打卡，為自己與妻子及災民打氣，網友紛紛留言「辛苦了，加油！」、「小心自身安全！永遠的特搜魂」，也有網友形容他們夫妻在災區相逢「這叫有緣千里來相會啦！」

37歲王政力與小他3歲的妻子葉冠青，是消防特考班同期訓練同學，認識7年後，結婚至今4年，育有2子；2人受訓結束後，一起分發至新北市消防局特搜大隊，王政力家鄉在嘉義，去年請調回嘉市消防局服務，妻子留在新北市，2人平日分隔兩地，輪休放假才見面，但感情相當好。

嘉市消防局特搜隊前進災區支援救援，昨天上午10點21分也傳出好消息，搜救人員在倒塌的雲門翠堤大樓5樓執行搜索任務時，救出1隻飽受驚嚇的家貓，協助脫困後，安全送指揮站通知主人領回。