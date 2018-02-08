失智嬤迷路 警專實習生扮乖孫找正牌孫子接回

2018-02-08 12:40

〔記者黃建華／高雄報導〕一名年近7旬的失智婦人，昨徘徊在前金分駐所外，警方趨前關切，婦人卻一把抓住警專實習生陳子揚的手，直呼「阿孫ㄟ！」並要「阿孫ㄟ」帶她回家，警方只好將計就計，讓實習生扮演「阿孫ㄟ」安撫婦人，另一方面查證婦人背景，最後總算聯絡上正牌的「阿孫ㄟ」和失智嬤團圓。

新興分局前金分駐所警員沈恆鈺及警專實習生陳子揚昨天凌晨0時30分備勤時，發現一名老婦人獨自在派出所外徘徊，疑似迷路的樣子，警方上前關懷，老婦人突然指向警專實習生陳子揚，緊握著實習生的雙手並稱呼其「阿孫ㄟ」，對於警方的詢問則一問三不知。

沈員發現老婦人手上戴著社會局長青中心的愛心手鍊，試圖說服老婦人要幫她聯絡家人，但無論如何老婦人就是不願配合警方，直稱要和眼前這位「阿孫ㄟ」一起回家。

沈員和實習生陳子揚師徒2人，決定分兩邊進行，一方面由實習生扮演起「冒牌的阿孫ㄟ」安撫老婦人的情緒，並陪老婦人聊天談心；另一方面則由沈員透過電話聯繫家屬到派出所，總算聯絡上「正牌的阿孫ㄟ」到場。

經了解，莊姓婦人（68歲）有輕微失智的傾向，日前趁家人不注意時，獨自一人外出要找心愛的「阿孫ㄟ」，最後卻迷路了，警方見到祖孫倆團圓的畫面，一陣溫暖也油然心生。雖然是一場善意的謊言，但是卻暫時為迷途老人帶來安全感，這段故事也成為警專實習生陳子揚體驗人民保母守護民眾難得的經歷。