「不求人」偷香油錢 難兄難弟數分鐘得手700元

周、陳兩難兄難弟缺錢花用，自製不求人工具偷香油錢（記者楊政郡翻攝）

2018-02-08 11:43

［記者楊政郡／台中報導］周、陳兩位難兄難弟，缺錢花用，今年元月3日凌晨周某持自製工具（不求人一端黏上雙面膠），進入霧峰四德路福德祠，將不求人深入油錢箱內，一張一張粘黏起紙鈔，陳負責把風，但過程被監視器拍下，廟祝也從監視器發現報警，兩兄弟得手700元離去，隨後員警上門逮捕，查扣不求人1支、黏貼雙面膠10組等，兩人依普通竊盜罪起訴。

起訴書指出，周、陳兩人107年1月3日凌晨近2時，到台中市霧峰區四德路福德祠，見四下無人，進入香油錢放置的房間，由周以自製工具（不求人一端黏上雙面膠），從投入口伸入不求人，一張一張粘黏起紙鈔，而陳則在一旁若無其事走來走去，實則負責把風，幫周拿取外套，讓周好好出手，並注意有無人員接近。

周花了幾分鐘就黏了7張百元鈔，看樣子其餘僅剩銅板了，兩人不勞而獲，高高興興離去。

其實陳姓廟祝以從監視器發現兩人鬼鬼祟祟，報警處理，警察到場陳男神色緊張向外走，見警方出現嚇到金紙掉滿地，還謊稱到土地公廟參拜。

而廟內周男亦向警方謊稱與陳相約在此參拜。但警方一下子就發現周嫌將作案工具藏於香油錢箱旁金紙櫃的紙箱內，搜出工具後，周嫌坦承行竊，扣得贓款700元，不求人1支、黏貼雙面膠10組、雙面膠一捆等。