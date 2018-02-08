高雄地檢署名銜「去法院化」揭牌

（左起）犯保高雄分會主委劉振芳、雄檢襄閱葛光輝、雄檢檢察長周章欽、高 雄市副市長史哲、更保主委陳義成、榮觀理事長劉瑞卿，共同替「去法院化」的雄檢新機關名稱揭牌。（記者黃建華攝）

2018-02-08 11:36

〔記者黃建華／高雄報導〕鑑於現行檢察機關名稱易造成民眾誤解檢察機關隸屬法院，去年全國司法改革國是會議決議－將檢察署名銜「去法院化」，高雄地檢署今天上午遵照法務部指示，配合全國各地檢署同步舉行揭牌儀式，機關名稱正名為「台灣高雄地方檢察署」。

揭牌儀式由雄檢檢察長周章欽主持，襄閱主任檢察官葛光輝、主任檢察官、檢察官、各科室主管及各科室同仁均到場觀禮，並邀請高雄市政府副市長史哲、財團法人犯罪被害人保護協會高雄分會主委劉振芳、財團法人臺灣更生保護會主委陳義成與高雄市榮譽觀護人協進會理事長劉瑞卿等擔任與會嘉賓。

周檢察長致詞時強調，全國各地檢署在法務部邱部長太三指示下，於今日同步舉行機關名稱「去法院化」揭牌儀式，這不僅是中央的大事，也是地方上的大事。民國69年以前，各級法院及各級地檢署均隸屬於行政院，69年法院組織法修正以後，各級法院改隸屬司法院，各級地檢署仍隸屬行政院，但因各級地檢署仍冠有「地方法院」字樣，常使民眾產生檢察機關隸屬司法院的誤解，檢察機關名稱去法院化，除突顯地方檢察署之獨立性外，更落實司法改革會議之決議，使民眾更清楚瞭解法院與檢察署之不同，是最直接、簡便且清晰之法治教育。

高雄市副市長史哲亦表示，這是歷史性的一刻，審檢分立對人民觀感及法治教育是非常重要的，並藉此機會代表高雄市市長陳菊感謝高雄地檢署在周檢察長率領下，在打擊毒品犯罪、毒品危害防制等業務上，提供很大的助力，期望來年仍維持以往合作模式，繼續通力合作，以維護高雄市市民的安居生活。