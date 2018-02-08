高雄「安居緝毒」掃蕩毒窟 查獲夫妻檔藥頭

警方拂曉攻堅逮人，涉嫌販毒的黃女和老公黃男猝不及防都被逮。（記者黃建華翻攝）

2018-02-08 11:23

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄市刑大偵八隊執行「安居緝毒」專案，今宣布瓦解一處藏身大寮的毒窟，逮捕黃姓夫妻檔「藥頭」，並當場在屋內逮捕2名購毒吸食的「藥腳」，另於鳳山逮捕幫黃姓夫妻販毒的共犯朱男，共5人落網，警方起獲海洛英、安毒與吸食器、磅秤等證物，全案依毒品危害防制條例送辦。

警方指出，今年元月間，獲報一位绰號「梅仔」女子，專門販賣毒品海洛因及安非他命牟取不法利益，高市刑大偵八隊（24分隊）員警檢齊相關卷證，報請高雄地檢署檢察官李賜隆指揮偵辦。

專案小組偵辦期間發現，本案绰號「梅仔」的黃姓女子（38歲）與其丈夫黃男（38歲）共同販毒維生，並以大寮區住處作為販賣毒品據點，由吸毒者前往渠等住處直接購買並在該處聚集吸食毒品，每次以（每小包500元、大包1000-2000元不等方式）交易第一級毒品海洛因或第二級毒品安非他命，另有朱姓男子（41歲）涉嫌幫黃姓夫妻販賣毒品給不特定購毒民眾。

專案員警在查明黃姓「毒鴛鴦」在大寮區的藏匿處所及販毒犯罪事證後，向高雄地檢署及高雄地方法院聲請拘票及搜索票，利用拂曉出擊，當場在主嫌黃女與老公黃男住處查獲一級毒品海洛因、二級毒品安非他命、毒品吸食器、注射針筒、手機等贓證物，現場更有汪姓（33歲）、洪姓（28歲）2名購毒者在該處吸食毒品，一併逮捕，另於鳳山逮獲黃姓毒鴛鴦的下線共犯朱男，全案依違反毒品危害制條例罪嫌將黃嫌等5人移送臺灣高雄地方法院檢察署偵辦，主嫌黃女並經檢方聲請羈押獲准。

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