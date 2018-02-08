撿屍女高中生帶回家嘿咻 事後拒借5萬元挨告性侵

2018-02-08 10:43

〔記者黃佳琳／高雄報導〕鍾姓男子在馬路上搭訕女高中生小菲（化名），還約小菲去KTV唱歌，小菲在KTV喝醉後，鍾男開車載她回家發生性行為；酒醒後，小菲提告性侵，但法官卻發現，小菲記得自己跟鍾男接吻、愛撫，卻在偵訊時說忘記發生性行為的細節，加上事後她還向鍾男「借」5萬元被拒，因此法官認為小菲不是被性侵，判鍾男無罪。

判決指出，鍾姓男子和堂弟及綽號小楊的友人，日前在鳳山五甲廟公車站牌附近搭訕小菲，還約小菲當晚一起去KTV唱歌，唱歌時間一到，小菲如期出現在包廂與眾人同歡；不久後，鍾男先離開包廂去網咖，但抵達網咖沒多久，就接到堂弟來電，說小菲喝醉了需要人載。

鍾男於是開車返回KTV，但因小菲喝得爛醉，還吐了一身，鍾男不曉得小菲住哪，只好把她先載回家，還貼心幫小菲洗好髒衣服；小菲在鍾男家中酒醒後，鍾男向她表白：「我好喜歡你，做我女朋友好不好？」，小菲沒有抗拒，還跟鍾男發生性行為。

3天後，小菲打電話向鍾男「借」5萬元，鍾男不允，小菲竟嗆他這是「上她的補償費」，鍾男認定自己和小菲是男女朋友關係，也沒有強迫對方發生性行為，因此拒「借」這筆錢，沒想到竟被小菲提告性侵。

橋頭地院審理時，小菲堅稱自己在爛醉無意識的情況下，被鍾男撿屍性侵，但法官發現她說詞反覆，且警方偵訊時曾說自己記得跟鍾男接吻、愛撫等細節，卻忘了有沒有跟鍾男發生性行為，與常情不符，加上還有證人指出，小菲認定自己被性侵後，竟與鍾男同車還有說有笑，因此認定小菲供詞不足採信，判鍾男無罪，全案可上訴。