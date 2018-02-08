菲籍女看護語言不通被伸狼爪 臥床阿嬤為她討公道…

2018-02-08 10:08

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名馬姓資源回收商去年12月中旬到某民宅回收洗衣機時，見屋內只有菲籍女看護阿芬（化名）和臥病在床的老婦人，便趁著阿芬到後陽台時伸出狼爪。阿芬用手護住重要部位，但馬男硬是摸了阿芬大腿內側一下，隨後搬著要回收洗衣機逃離。阿芬跟雇主反映，並到警局報案。基隆地檢署日前偵結，依違反性騷擾防治法，將馬男起訴。

警方調查，61歲馬男在七堵地區經營資源回收場，曾有妨害風化、毒品等前科，案發當時到阿芬服務的雇主家中，回收故障的洗衣機；未料，馬男認為阿芬不太會說中文，就算欺負她也不會反映，趁著她到後陽台時，伸手想要摸她的下體，卻被阿芬擋下，最後摸了大腿內側後離開。

阿芬到警局時向警方表示，還好當時有趕快用手護住陰部，只有手背被摸到，卻沒想到他反而將手伸到大腿內側，摸了一下；當下不知道該怎麼辦，只好等晚上雇主回到家中，再向他反映。

馬男事後有打電話到阿芬的雇主家，跟對方解釋是不小心摸到，這些事情都是誤會，讓雇主相信阿芬有被馬男欺負，隔天就帶著阿芬報案。

馬男到案時，則向警方表示一切都是誤會，是在搬洗衣機的時候，不小心摸到，並非刻意。

檢察官認為，馬男事後還刻意打到阿芬雇主家向其雇主解釋一切是誤會，明顯有問題，加上阿芬指證歷歷，將他起訴。