毒蟲冒用弟身分還裝失聰 阿母拿出這個讓他栽了

2018-02-08 09:46

〔記者姚岳宏／台北報導〕56歲黃姓男子不但吸毒還販毒，警方據報到他家查緝時，他不但佯裝失聰，還謊報胞弟身分，警方詢問「糖果（指安毒）放在哪？」黃男母親一時情急，不知員警所稱「糖果」所指為毒品，立刻拿出糖果袋交付員警，沒想到裡面真有一小罐黃男藏放的安非他命毒品，當場人贓俱獲，黃嫌見母親此舉，真的啞口無言。

警方調查，黃男有毒品等多項前科，靠著家裡在深坑區有數間房子，本以收租維生，但他游手好閒，施用毒品成癮，漸入不敷出，見其胞弟曾販毒獲利可觀，從去年5月開始販毒牟利。

台北市信義警分局執行「安居專案」，持續針對隱藏社區、大廈等毒品犯罪積極查緝，本月初在新北市深坑、石碇區分別查獲59歲林男、37歲劉男、51歲王男等下游藥腳，3人均指稱安毒是向黃男購買，警方循線前往黃男住處執行搜索。

黃男一開始還謊報胞弟身分並佯裝失聰，企圖誤導員警，仍遭警識破，後來開始說話了，黃男除對其老母頤指氣使，並對員警所詢閃爍言詞，當員警詢問「糖果放在哪」，護子心切的黃母，不知員警所稱「糖果」所指為毒品，立刻拿出糖果袋交給員警。

警方除現場查扣65公克安毒，另有販毒所得5萬5千元、施用器具等贓證物，警詢時黃男三緘其口，不願承認犯行，惟林男等3嫌均說毒品是向黃男購買，詢後仍將4人依毒品罪嫌移送北檢偵辦，黃男後遭法院裁定羈押禁見。

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