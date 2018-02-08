申請搜索被疑敷衍了事 分隊長遭禁任刑事職

2018-02-08 00:05

〔記者吳政峰／台北報導〕北部一名陳姓偵查隊長（時任）前年偵辦一起槍擊案，請許姓分隊長撰寫職務報告，欲向法院申請搜索票，卻發現許的報告與自己傳在LINE群組的偵辦進度高度雷同，認為敷衍了事，「不服從上級長官命令，情節重大」，建請警局轉為非刑事職務，2年內不得回任；許員不滿提告，但法院指職務調動為主管權限，駁回其訴。

挨告的警局指出，2016年8月間轄區發生槍擊案，陳姓偵查隊長請下屬許員撰寫偵查報告，向法院聲請搜索票，許員卻以偵查隊長先前傳於偵查隊LINE群組的報告草稿為據，以2頁偵查報告敷衍了事，偵查隊長為了順利取得搜索票，只好親自撰寫。

其次，警局表示，分局長要求偵查隊每月評比各所、隊績效，偵查隊長請分隊長製作表格，再由副隊長撰簽送核，但過了兩天均無動作，副隊長只好自行辦理。

第三，警局認為許姓分隊長對於查緝詐騙集團無積極作為與具體成效，態度消極，恐影響治安維護。綜合考核後，將其調任非刑事警察職務並改調巡官，屬於合理及必要的職務調動，並無不妥。

許員主張，當時是第一次撰寫偵查報告聲請搜索票，隊長請他練習擬稿，姑且不論好壞，絕無敷衍之意；至於製作表格一事，他才剛到任，隊長卻指派擬定評比配分，於情於理都不合適；而分局在他到任之後，查緝詐欺績效日見起色，優於其他分局，何來消極之說？

許員認為，警局將他調為行政警察巡官，兩年內不得回任刑事職務，少了刑事與主管加給，形同降職減俸，違反比例原則，要求法官撤銷該處分。

台北高等行政法院合議庭承審後，表示職務調整是主管機關依照個人表現綜合評擬，除非調動違反人事規定、有法定程序瑕疵、對事實認定有誤、有違反平等原則情事外，否則長官對部屬的職務調動，法院應予尊重。

合議庭認為，警局的調動並無上開情事，也沒有違反比例原則，判許員敗訴；全案可上訴。