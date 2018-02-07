新埔警分局長交接 局長：不裁新埔、6月底前新湖開張

新竹縣新任的新埔警分局長陳啟明（右）今天下午3點由縣警局長張榮興（中）親自佈達上任。（記者黃美珠攝）

2018-02-07 16:41

［記者黃美珠／新埔報導］新竹縣新任的新埔警分局長陳啟明今天下午3點由縣警局長張榮興親自佈達上任，他是新竹縣警界2、30年來，罕見由局本部科長就地直升分局長的特例。張榮興直言，陳啟明各方面表現優異，所以他主動保薦。

張榮興也回應縣議員范曰富等鄉親的關心，在佈達典禮上公開宣示，新埔分局不會裁撤，倒是今年6月底前，已經蓋好的新湖分局也將從竹北分局移撥警力後正式開張運作。

新竹縣警局長張榮興進一步說，新湖分局的成立，已獲縣長邱鏡淳、署長陳家欽認同，將從竹北分局移撥警力後正式成立，「現在就只差1個分局長而已」。

張榮興肯定卸任新埔分局長陳立祺在任內深耕地方，把新埔、關西的治安、交通服務工作都做得很好，分局內部的領導也很不錯，如果新竹縣這次有2等分局長缺，他會把陳立祺慰留下來，不會讓她改派虎尾分局。

他話鋒一轉，介紹新任新埔分局長陳啟明說，陳啟明警大60期畢業後先派任竹北分局巡官，歷任過督察員、交通隊副隊長、竹北分局副分局長、保安科長，在新竹縣服務長達22年，資歷豐富，比才到任2個月的他還要熟悉新竹縣，所以他主動推薦陳啟明挑起新埔分局的重擔。

張榮興說，雖然新埔分局轄區治安狀況相對單純，但是他仍要求陳啟明未來要留意轄下是否有黑道幫派欺壓善良鄉親的狀況，對於毒品、詐欺案件，除了要積極偵辦、掃蕩，更重要的是溯源的工作，以求徹底剷除這類具有集團性質危害社會的行為。

陳啟明從嘉義來到新竹縣服務，熱愛運動且正直、敢言。特別熱愛水上運動的他，跟姊姊一起發起成立跨國性的公益團體響應愛護海洋，號召同好從事水上活動前先淨灘，長期帶領親友、同仁們一起關心竹北的海岸線。

所以他的升任成為眾望所歸，今天下午的佈達典禮上，除了關西、新埔地區的政界、義警民防志工等，也有來自嘉義的親友團到場「讚」聲，太太也特別請假到場，新竹地檢署主任檢察官陳玉華、以及他過去服務過的單位所屬也都出席，共同見證努力的人不會寂寞。