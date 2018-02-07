后豐大橋女師命案裁定再審 1人已假釋1人今獲釋

2018-02-07 16:57

［記者楊政郡／台中報導］最高法院裁定16年前安親班陳姓女老師后豐大橋墜橋命案准予「再審」，下午3時台中地檢署收到最高法院裁定書，立即開出王淇政釋票，傳真給台中監獄及代執行的八德外役監，下午3點53分完成釋放，同案被告洪世緯刑期較輕，已在2月1日從台中監獄獲得假釋，台中高分院將在收到最高法院裁定書後，展開分案進行再審案審理。

案發在2002年安親班陳姓女老師后豐大橋墜橋命案，陳女前男友王淇政、友人洪世緯被以共同殺人，分別判15年、12年6月定讞，被告兩人始終否認殺人，自始沒認罪，多次聲請再審，2012年監委馬以工等人調查後認定是「冤獄」，要求司法機關重審本案，但2017年6月23日台中高分院仍駁回兩被告之「再審」聲請，最高法院自為裁定，准予再審，並諭令王、洪應立即停止刑之執行。

據了解，2002年12月7日凌晨1點多，陳女與男友王淇政相約在后豐大橋見面，談判分手問題，當天卻墜橋身亡，洪世緯當時打電話報警，警方到場時兩被告都在場，王淇政抱著女友（陳女）屍體痛哭，但家屬認為陳女沒有自殺的理由及動機，懷疑王淇政涉嫌殺人，但2004年9月檢方對王淇政、洪世緯，仍做出不起訴處分。

後來原告律師、前法官朱元宏找到證人王清雲（在橋下釣蝦）作證，供稱有聽到呼救聲，檢方重啟調查在2005年將兩人依殺人罪起訴，台中地院、高院將王淇政依殺人罪判15年、洪世緯12年半，2009年三審定讞。

台中地檢署表示尊重最高法院裁定，台中高分檢表示勿枉勿縱，台中高分院也表示收到裁定書後會進行分案，展開審理工作。